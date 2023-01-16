Серіал The Last of Us / фото HBO

Схоже, критики мали рацію, коли нахвалювали екранізацію The Last of Us. Користувачам перший епізод шоу теж дуже сподобався. Глядачі поставили серіалу майже максимальні оцінки.

На Rotten Tomatoes рейтинг свіжості склав 96%. У критиків він на 3% більше, і це рідкісний випадок, коли думки настільки збіглися. Схожа ситуація спостерігається на iMDB. Серіал в цілому отримав 9,6 бала з 10 після 9,8 тисячі відгуків користувачів. Схожа статистика спостерігається і на сторінці першої серії: 9,5 бала на основі 6,7 тисячі рецензій.

Цікаво, що дівчатам екранізація The Last of Us подобається трошки більше. Вони в середньому ставлять 9,8 бала, а чоловіки — 9,6. У соціальних мережах теж спостерігається високий інтерес до серіалу. Багато хто з користувачів Twitter вже заявили, що перший епізод довів їх до сліз.

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Серіал The Last of Us — сюжет і актори

  • Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.
  • Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".
  • Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.
  • Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.
  • Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

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