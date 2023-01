Рейтинг свіжості на Rotten Tomatoes склав 96%.

Схоже, критики мали рацію, коли нахвалювали екранізацію The Last of Us. Користувачам перший епізод шоу теж дуже сподобався. Глядачі поставили серіалу майже максимальні оцінки.

На Rotten Tomatoes рейтинг свіжості склав 96%. У критиків він на 3% більше, і це рідкісний випадок, коли думки настільки збіглися. Схожа ситуація спостерігається на iMDB. Серіал в цілому отримав 9,6 бала з 10 після 9,8 тисячі відгуків користувачів. Схожа статистика спостерігається і на сторінці першої серії: 9,5 бала на основі 6,7 тисячі рецензій.

Цікаво, що дівчатам екранізація The Last of Us подобається трошки більше. Вони в середньому ставлять 9,8 бала, а чоловіки — 9,6. У соціальних мережах теж спостерігається високий інтерес до серіалу. Багато хто з користувачів Twitter вже заявили, що перший епізод довів їх до сліз.

Відео дня

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

Вас також можуть зацікавити новини: