Творці шоу відхилилися від канону і зосередилися на історії Білла з Френком.

У своєму матеріалі про популярність серіалу The Last оf Us ми говорили, що творці добре балансують між збереженням канону і точковими змінами. Однак тепер тонка грань порушена. Принаймні, так вважає частина користувачів, які закидали шоу низькими оцінками.

На IMDb загальний рейтинг серії склав 8,2 бала з 10 на основі 69 тисяч глядацьких відгуків. При цьому два перших епізоди отримали на бал вище, хоча мають більше рецензій. Така різниця пояснюється наявністю безлічі "одиничок" у останньої на поточний момент серії. Більше десяти тисяч глядачів поставили новому епізоду мінімальну оцінку.

Основною причиною невдоволення стала демонстрація історії гомосексуальних відносин Білла і Френка. Частина глядачів назвали це пропагандою ЛГБТК+, а інші — суттєвим відхиленням від канону. У грі The Last оf Us теж є прямі натяки на колишню близькість між чоловіками. Однак ці факти були подані в контексті подорожі Джоела та Еллі. На історії не концентрувалася увага, а в серіалі її фінал ще й повністю переписали.

Серіал The Last оf Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.

