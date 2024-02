Усі чотири фільми планується випустити в кінотеатрах у 2027 році.

Британський режисер Сем Мендес, найбільше відомий завдяки роботі над фільмами "Краса по-американськи", "007: Координати "Скайфолл" і "1917", зніме одразу чотири фільми про культовий ліверпульський рок-гурт The Beatles.

Як пише Variety, кожен з чотирьох фільмів буде присвячений окремому учаснику The Beatles – Джону Леннону, Полу Маккартні, Джорджу Гаррісону і Рінго Старру, розповідаючи історію "найвеличнішого гурту всіх часів" з точки зору кожного з них, в тому числі на події, що передують його розпаду в 1970 році.

Вже відомо, що Маккартні, Старр і сім'ї покійних Леннона і Гаррісона надали права на повну історію життя і музику для створення фільмів.

"Для мене велика честь розповісти історію найвеличнішого рок-гурту всіх часів, і я радий кинути виклик самому уявленню про те, що являє собою похід в кіно", – заявив сам Мендес.

Фінансуванням та дистрибуцією фільму займатиметься Sony Pictures Entertainment, всі чотири фільми планується випустити в кінотеатрах в 2027 році. Студія обіцяє, що стратегія випуску буде "інноваційною та новаторською".

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2023 року вийшла "остання" пісня The Beatles під назвою "Now And Then". Довгий час вона була незакінченою піснею, її в середині 1970-х років написали учасники гурту The Beatles – Джон Леннон і Пол Маккартні, вже після розпаду"ліверпульської четвірки".

При цьому напередодні випуску синглу Маккартні заявив, що для його створення був використаний штучний інтелект.

