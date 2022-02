Ця пісня увійшла в торішній альбом групи під назвою Music Of The Spheres.

Британська рок-група Coldplay і співачка Селена Гомес представили кліп на спільну пісню Let somebody Go.

Сама пісня увійшла в торішній альбом групи під назвою Music Of The Spheres.

Кліп зняв режисер Дейв Майерс, який знімав раніше футуристичний кліп на сингл My Universe. Сам кліп чорно-білий.

Пісня розповідає історію кохання, яке минуло і описує біль і печаль людини, якій довелося відпустити свою другу половину.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2020 року група Coldplay випустила кліп на пісню Trouble In Town з альбому Everyday Life, відео для якого знімали в Києві. Над відео працювала українська компанія Radioaktive Film у грудні 2019 року. Кліп знімали на "Кузні на Рибальському" і по всьому місту.

