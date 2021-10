Юний співак вже розповів, куди витратить гроші та про що він мріє.

16-річний Муаяд Абдельрахім переміг у фіналі шоу "Співають всі" і отримав головний приз проекту - 500 тисяч гривень. Співак вже поділився своїми враженнями та розповів, куди витратить гроші.

В інтерв'ю виданню "Обозреватель" Абдельрахім зізнався, що половину виграшу він віддасть своїм батькам.

За словами одесита, сім'я постійно його підтримує і витрачає на нього гроші, тому він вирішив розділити призовий фонд саме з батьками. Другу половину виграшу (250 тисяч гривень) він залишить собі. Абдельрахім припускає, що він буде збирати на машину, адже через два роки йому виповниться 18 років і він зможе сісти за кермо. Однак співак каже, що його плани можуть змінитися, тоді він витратить гроші на щось інше.

На шоу "Співають всі" одесит викликав справжній фурор, судді проекту були в захваті від голосу юного артиста. Абдельрахім брав складні пісні, його називали "індиго". Наталія Могилевська, яка очолила журі суперфіналу, високо оцінила талант одесита і побажала йому успіхів у подальшому розвитку кар'єри.

Сам Абдельрахім бачить свій подальший музичний розвиток у наполегливій роботі. Співак не планує зупинятися на досягнутому і буде працювати ще більше. Одесит хоче створити обліковий запис в TikTok, це допоможе йому стати популярнішим.

"А взагалі я мрію придумати щось нове, виконувати таку музику, якої не було на нашій сцені. Тому буду працювати ще й у цьому напрямку", - додав одесит, який переміг у шоу "Співають всі".

Хто такий Муаяд Абдельрахім

Муаяд Абдельрахім - співак з Одеси. Юному артисту 16 років, він почав співати з 11 років. У 2021 році одесит став одним з учасників нового шоу "Співають всі".

Співак підкорив журі шоу "Співають всі" виконанням пісні "Люди, як кораблі" гурту "Скрябін". Тоді він отримав за свій виступ максимальну кількість балів - усі 100 суддів встали зі своїх крісел.

У фінальному виступі на проекті він отримав від журі 84 бали та посів перше місце. На другому місці опинився бариста Ескене Поклие зі Львова, а на третьому - дружина композитора і музиканта Євгена Хмари Даша Ковтун (ODARA).

Шоу "Співають всі" - що відомо про проект

Проект стартував на телеканалі "Україна" в серпні 2021 року. Шоу проходило в Україні вперше.

"Співають всі" - аналог британського проекту All Together Now, який вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить музичне шоу такого формату.

Автор: Поліна Кузенко