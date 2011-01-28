Львів просить 100 млн грн на архітектурні пам’ятки

Львів. 28 січня. УНІАН. На збереження архітектурних пам’яток влада Львова просить з держбюджету 100 млн грн. З цього приводу управління охорони історичного середовища подало відповідні пропозиції в уряд.

Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

«Ми маємо таке бачення, щоб на пам’ятки державного значення кошти виділяли з державного бюджету, а на місцеві пам’ятки ми виділяємо з місцевого», – зазначила начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко.

За її словами, цього року найперше реставруватимуть ті об’єкти, на які вже є розроблена проектна документація. «У нас є об’єкт, який вже два роки не може знайти того, хто візьметься за виконання робіт – це будинок на Чупринки, 50-52, також поліклініка на вул. Руській. Крім того, хочемо закінчити роботи у Вірменському соборі. Ще хочемо здійснити ремонтні роботи в П’ятницькій церкві, театрі ім. Заньковецької», – додала Лілія Онищенко.

Нагадаємо, на реставрацію пам’яток у Львові в 2010-2009 роках з державного бюджету кошти не виділялись. Натомість, з міського бюджету у 2010 році використано 2,8 млн грн, а у 2009 – 3,9 млн грн. «Протягом останніх двох років з державного бюджету на реставрацію культурної спадщини не виділялося жодної копійки, а роботи виконувалися лише за кошти місцевого бюджету, або за кошти наших сусідніх держав – Польщі, Німеччини, не зважаючи на те, що є розроблена програма до Євро 2012 року, кошти не надходять», – зазначила Лілія Онищенко.