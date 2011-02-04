У Львові за спалювання сміття оштрафували 7 працівників ЛКП

Львів. 4 лютого. УНІАН. Минулого року у Львів за спалювання відходів до адміністративної відповідальності було притягнуто 18 осіб, з них 7 – працівники ЛКП. Порушники були оштрафовані на 6 681 грн. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

«Працівники нашого підприємства виявляли факти спалювання відходів та сухої рослинності шляхом проведення систематичних планових обстежень території міста та реагування на звернення та скарги мешканців. Крім того, проводилися і так звані «вечірні обстеження», які були започатковані ще у 2009 році. Здійснювалися вони у неробочий час за участі працівника відділу нагляду за станом благоустрою КП «Адміністративно-технічне управління» відповідного району та представника міліції», – зазначила директор КП «Адміністративно-технічне управління» Інна Свистун.

У мерії відзначають позитивну динаміку у боротьбі із проблемою спалювання сміття. «Оскільки, у 2008 році за фактом спалювання відходів до адмінвідповідальності було притягнуто 71 особу, у 2009 році – 30 осіб, то 2010 – лише 18. Кількість звернень мешканців щодо спалювання відходів також значно зменшилась», - зазначила Інна Свистун.