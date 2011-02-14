Члени медичної комісії вимагали хабарі за встановлення групи інвалідності

Львів. 14 лютого. УНІАН. У Львові порушено кримінальну справу стосовно голови та членів однієї з медико-соціальної експертної комісії за одержання хабарів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Кримінальну справу порушено за ч.2 ст.368 КК України (одержання хабарів службовими особами). Встановлено, що затримані вимагали та одержували хабарі за встановлення відповідної групи інвалідності.

Голову та членів комісії затримано за підозрою у вчиненні даних злочинів.

На даний час слідство у кримінальній справі триває.