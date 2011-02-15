Чиновника впіймали на хабарі (доповнено)

Львів. 15 лютого. УНІАН. 14 січня, правоохоронці затримали "на гарячому", під час отримання хабаря, заступника міського голови однієї із мерій Львівської області.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні міліції, службовець вимагав і отримав 800 доларів США хабара за сприяння у отриманні рішення місцевої міської ради про надання дозволу на розміщення кіоску, щоб надавати послуги поповнення мобільного рахунку.

Чиновника було затримано в службовому кабінеті мерії.

По даному факту прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.368КК України.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, «на гарячому», під час отримання хабаря було затримано заступника міського голови Жидачівської міської ради Львівщини.