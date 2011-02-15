Чиновника впіймали на хабарі (доповнено)
Попався заступник мера
Львів. 15 лютого. УНІАН. 14 січня, правоохоронці затримали "на гарячому", під час отримання хабаря, заступника міського голови однієї із мерій Львівської області.
Як повідомили УНІАН у обласному управлінні міліції, службовець вимагав і отримав 800 доларів США хабара за сприяння у отриманні рішення місцевої міської ради про надання дозволу на розміщення кіоску, щоб надавати послуги поповнення мобільного рахунку.
Чиновника було затримано в службовому кабінеті мерії.
По даному факту прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.368КК України.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, «на гарячому», під час отримання хабаря було затримано заступника міського голови Жидачівської міської ради Львівщини.