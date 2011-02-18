У Львові роздаватимуть цукерки з цитатами Івана Павла ІІ

Львів. 18 лютого. УНІАН. 20 лютого молодь спільно з Комісією у справах молоді УГКЦ проводитиме акцію «Світовий день молоді чекає тебе».

Як повідомили УНІАН організатори, волонтери у центрі Львова роздаватимуть перехожим цукерки, на яких будуть цитати Папи Івана Павла ІІ. Адже саме Іван Павло ІІ 1984 року започаткував міжнародну зустріч для молоді.

Так організатори акції хочуть поінформувати львів'ян та гостей міста про Світовий день молоді (СДМ), який відбуватиметься цього року 16-21 серпня у Мадриді. Передбачається, що на зустріч з Папою Римським прибуде близько двох мільйонів прочан із понад 100 країн. У Львові акція розпочнеться о 16.00.

Наступного тижня волонтери роздаватимуть інформаційні листівки про зустріч молоді на парафіях міста, у планах також організація флеш-мобу.

Нагадаємо, 10 лютого розпочалася офіційна реєстрація молодих українців для участі у Світовому Дні Молоді (СДМ), яку проводить Комісія у справах молоді УГКЦ, яка, за дорученням Синоду єпископів УГКЦ, є відповідальною за формування та підготовку української делегації на СДМ.