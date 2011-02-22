Монастирі платять за спожитий газ за ціною населення
Відповідно до Закону
Львів. 22 лютого. УНІАН. Ціни на спожитий природний газ релігійними організаціями, встановлено на рівні роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення. Про УНІАН повідомила прес-секретар ВАТ «Львівгаз» Оксана Ростикус.
Відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (розділ ІІ, ст. 7), релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій.
«Отож, монастирі віднесені до релігійних організацій, відповідно нарахування їм здійснюється на рівні роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення», – зазначено в повідомлені.
Постановою Кабміну від 03.09.2009 р. № 989 «Про ціни на природний газ для потреб релігійних організацій» встановлено, що у поточному році для релігійних організацій роздрібні ціни застосовуються залежно від річного обсягу використання природного газу в минулому році (крім обсягів, що використовувалися для виробничо-комерційної діяльності).
Всі питання із встановлення ціни на енергоносії залежать від урядових постанов. На сьогодні нарахування здійснюються згідно з чинним законодавством.