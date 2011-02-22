Губернатор подарує депутатам облради посібник з української мови

Львів. 22 лютого. УНІАН. Депутати Львівської обласної ради з нагоди Дня рідної мови отримають від голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка збірник «Законодавчо-нормативних актів з питання функціонування української мови як державної». Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Цей збірник видано відповідно до Обласної програми підтримки вітчизняного книговидання, який містить тексти окремих положень Конституції і Законів України, відповідні рішення Конституційного суду, тексти Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, а також рішення, ухвали та розпорядження місцевих органів влади міста Львова та області, які розкривають законодавчо-нормативну базу функціонування української мови в Україні загалом та Львівській області зокрема.