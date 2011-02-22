Губернатор взяв участь у відкритті Меморіальної дошки Йосипу Сліпому

Львів. 22 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистому відкритті Меморіальної дошки видатному українському церковному і громадському діячу, Патріарху Української Греко-Католицької церкви Кардиналу Йосипу Сліпому. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Участь в урочистій церемонії взяли голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, Львівський міський голова Андрій Садовий, заступники голови ХОДА Ігор Шурма та Євген Савін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, Харківський міський голова Геннадій Кернес, перший заступник Харківського міського голови Олександр Кривцов.

Нагадаємо, меморіальна дошка Патріарху Йосипу Сліпому була встановлена у Харкові в 2005 році під час з’їзду Світового конгресу українців на приміщенні колишньої пересильної в’язниці, яке зараз належить міліції Ленінського району Харкова. Після першого знищення у 2008 році дошка була відновлена за кошти Спілки української молоді та Фонду Гната Хоткевича. Вдруге дошку розбито 12 листопада 2010 року.