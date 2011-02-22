Заборгованість з виплати лікарняних в Україні 0,5 млрд. грн.

Львів. 22 лютого. УНІАН. Заборгованість з виплати лікарняних в Україні сягнула критичної межі.

Відповідні підрахунки щодо заборгованості Фонду соціального страхування в регіонах зробив Національний форум профспілок України, повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ.

«Станом на січень 2011 року фінансовий дефіцит бюджету Фонду склав понад 750 млн. грн., заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності по Україні на сьогодні становить більш ніж 480 млн. грн.”, - поінформував голова НФПУ Мирослав Якібчук.

За його словами, лідерами цього ганебного рейтингу є Київ та Київська область - заборгованість становить 120 млн. грн., Донецьк – 70 млн. грн., Дніпропетровськ – 35 млн. грн., Львів – 30 млн. грн., Харків – 24 млн. грн., Запоріжжя, Одеса та Луганськ – 18 млн. грн.

Як підкреслив М.Якібчук, враховуючи, що з 1 січня 2011 року із впровадженням єдиного соціального внеску Фонд виплачує лікарняні із власних коштів, а не з коштів роботодавців (які тільки після фактичних виплат компенсують гроші Фонду), то у людей 100% шанси при такій ситуації не побачити свої гроші взагалі.

“Така ситуація може призвести до того, що дефіцит Фонду на кінець 2011 року може сягнути понад 1,5 млрд. грн., що буде фактично означати крах для всієї системи соціального страхування», - сказав голова НФПУ.

У зв’язку з цим НФПУ закликає віце-прем’єр-міністра України Сергія Тігіпка, який за своїми функціональними обов’язками повинен здійснювати державний нагляд та забезпечувати стабільність функціонування не тільки Фонду, а й всієї системи соціального страхування в країні, негайно погасити заборгованість або подати заяву щодо відставки з посади через неефективний менеджмент.

Прес-служба НФПУ також повідомила, що і надалі вестиме і публікуватиме статистику щодо заборгованості Фонду соціального страхування.