Львівські автобуси виїхали на дороги Македонії

20:26, 22 лютого 2011
Львів
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На черзі – тролейбуси

Львів. 22 лютого. УНІАН. Прем’єр-міністр Республіки Македонія Нікола Груєвскі передав першу партію автобусів виробництва ЛАЗ комунальним підприємствам столиці республіки - Скоп’є. В урочистій передачі автобусів також взяли участь міністр транспорту Македонії Міле Янакієскі та посол України в Македонії Віталій Москаленко. Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ЛАЗу.

Як зазначається у повідомленні, продукція ЛАЗу була придбана урядом Республіки Македонія в рамках тендерної угоди підписаної у 2010 році, з метою транспортного обслуговування столиці – міста Скоп’є. Згідно угоди, до кінця року, ЛАЗ виготовить для Македонії 84 автобуси. З них, перші 15 автобусів, уже сьогодні виїхали на транспортні лінії столиці республіки.

Автобуси українського виробництва, передані мешканцям міста Скоп’є, за якістю не поступаються європейським виробникам. Вони сертифіковані на відповідність стандарту Євро - 4 оснащені клімат-контролем пасажирського салону і кабіни водія, двигуном DEUTZ, шасі «ZF» (автоматична коробка передач, передня вісь, задній міст, рульовий механізм), цифровим тахометром, спеціальним устаткуванням -  регульованим пандусом для інвалідних і дитячих колясок та іншими новинками. Один автобус ЛАЗу вміщає до ста пасажирів, з них 69 місць – стоячих місць та 31 - для сидіння. У них встановлена система обілечування пасажирів та вмонтовані камери спостереження.

ЛАЗ є єдиним постачальником продукції у республіку Македонія. На сьогодні, між Македонією та ЛАЗом ведуться переговори щодо поставки великої партії тролейбусів. Всього на цей рік експортний портфель ЛАЗу очікується на рівні 100 млн. грн.

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