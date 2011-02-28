Губернатор проти закриття заводу мінеральних добрив на Львівщині

Львів. 28 лютого. УНІАН. Для з’ясування ситуації на ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» за вказівкою голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка буде створено робочу групу, яку очолюватиме перший заступник голови Львівської ОДА М. Янків. Про це йшлося 28 лютого під час проведення селекторної наради з головами РДА.

«Складається враження, що хтось навмисне хоче знищити ВАТ. Ми виїдемо на місце, щоб розібратися у ситуації. Не можна допускати знищення підприємства, це робочі місця, не маємо права допустити відчуження компресорної станції, яка є на підприємстві, такі кроки похоронять підприємство. Без цієї станції зупиниться робота цеху фосфорної кислоти і цілого підприємства. А відчуження передбачено планом санації. Пояснення про те, що гроші підуть на ліквідацію податкового боргу чи сплат до пенсійного фонду, не є державницьким підходом. З цим питанням повинні розібратись правоохоронні органи», – наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 23.06.08 за заявою державної податкової інспекції у Миколаївському районі Львівської області порушено провадження у справі №4/125 про банкрутство ВАТ «Новороздільський завод складних мінеральних добрив» (надалі - ВАТ "НЗСМД"). Державна частка становить 99,99%.

Ухвалою Господарського суду від 19.11.09 введено процедуру санації ВАТ «НЗСМД», 07.10.10 у справі №21/137 (4/125) судом затверджено план санації підприємства. Ухвалою Господарського суду від 15.10.-20.10.2009 затверджено реєстр вимог кредиторів у сумі 12,3 млн грн. А станом на 01.01.2011 кредиторська заборгованість становить 14,110млн.грн. При цьому, за інформацією керуючої санацією, вже погашено 9 млн. грн.

На ВАТ було сформовано комітет кредиторів, головою обрано представника ДПІ у Миколаївському районі. До комітету кредиторів, зокрема, входять представники ДПІ у Миколаївському районі, Управління Пенсійного фонду України в Миколаївському районі, приватне підприємство «Аутпост-5», Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство «Сірка», Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.