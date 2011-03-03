Польські та українські урядовці проінспектували об'єкти до Євро у Львові

Львів. 3 березня. УНІАН. У Львові польські та українські урядовці проінспектували об'єкти до Євро-2012. Про це УНІАН повідомили в ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро 2012 у м. Львові».

Співголови українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва (МКРМС) - заступник держсекретаря міністерства внутрішніх справ Польщі Пьотр Стаханьчик та заступник міністра зовнішніх справ України Євген Микитенко - відвідали будівництво стадіону до Євро-2012 та новий термінал МА «Львів».

Урядовців супроводжував голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк та представники «Дирекції з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові».

Польський гість зазначив, що з побаченого і почутого під час візиту на львівські об’єкти до Євро, можна зробити висновок, що стадіон та аеропорт будуть здані в експлуатацію вчасно.

Представника польського уряду запросили на урочисте відкриття обидвох об’єктів – стадіону у жовтні та нового терміналу у листопаді.