На Львівщині під час нещасних випадків загинуло 59 осіб

Львів. 11 березня. УНІАН. У Львівській області з початку року під час нещасних випадків загинуло 59 осіб та 263 – травмовано.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, найбільше осіб загинуло в ДТП – 25, а ще 233 особи було травмовано. Загалом було зафіксовано 183 ДТП.

Водночас, за інформацією обласного МНС, на пожежах за вказаний період загинуло 24 особи та 15 осіб було травмовано. Як зазначають рятувальники, на пожежах було врятовано 43 особи. Загалом в регіоні було зареєстровано 332 пожежі.

Окрім цього, незважаючи на холодну пору року, на водоймах області з початку року було виявлено тіла 6 осіб.

Також на Львівщині виникло 29 некласифікованих надзвичайних подій, внаслідок яких 4 особи загинуло, з них 2 дітей, та 15 осіб травмовано, з них 4 дітей.

Додамо, що минулого року в Україні внаслідок надзвичайних ситуацій загинула 361 особа та 753 особи постраждали.