У Львові за одну добу двоє чоловіків випали із вікон своїх помешкань

Львів. 15 березня. УНІАН. У Львові протягом однієї доби сталося два нещасних випадки, коли львів‘яни через власну необережність випали з вікон своїх помешкань.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, 25-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, випав з четвертого поверху житлового будинку на вулиці Жовківській. Потерпілого з важкими травмами госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні.

Цього ж дня аналогічний випадок стався на вулиці Хвильового у Львові. 39-річний львів‘янин, який зі слів родичів перебував у стані алкогольного сп‘яніння, випав з вікна квартири четвертого поверху житлового будинку. Його також госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні швидкої допомоги.