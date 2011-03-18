Сьогодні губернатор їде в Жидачівський район
09:00, 18 березня 2011Львів
0 0
Губернатор проведе особистий прийом
Львів. 18 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснить робочу поїздку в Жидачівський район області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
У межах робочої поїздки голова Львівської ОДА проведе особистий прийом громадян, вручить почесні звання «Мати-героїня».
Окрім цього, Михайло Цимбалюк планує відвідати підприємство ВАТ «Жидачівський ЦПК».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter