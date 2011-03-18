Сьогодні губернатор їде в Жидачівський район

Губернатор проведе особистий прийом

Львів. 18 березня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснить робочу поїздку в Жидачівський район області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. У межах робочої поїздки голова Львівської ОДА проведе особистий прийом громадян, вручить почесні звання «Мати-героїня». Окрім цього, Михайло Цимбалюк планує відвідати підприємство ВАТ «Жидачівський ЦПК».

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