Поляки подякували губернатору за урочистості на Гуті Пеняцькій

Львів. 28 березня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк отримав подяку від Посольства Республіки Польща в Україні за великий внесок та високий рівень організації урочистого вшанування пам’яті 67-ї річниці трагедії на Пеняцькій Гуті 27 лютого цього року.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

«Високий рівень забезпечення, підготовки та проведення цього заходу чималою мірою сприяли утворенню атмосфери наближення, порозуміння та довіри між польським та українським братніми народами», - зазначив Тимчасово Повірений у справах Республіки Польща в Україні Даріуш Гурчиньскі.

Крім того, польська сторона подякувала голові Львівської ОДА за допомогу під час організації та проведення у Львові чергового засідання польсько-українського Міжнародної координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва, яке проходило 3 березня, а також у підготовці в межах засідання візиту до Львова заступника МВС і Адміністрації Республіки Польща Петра Стаханьчика та польської делегації.