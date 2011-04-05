Цимбалюк увійшов до складу Ради з підготовки до Дня незалежності України

Львів. 5 квітня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк увійшов до складу Координаційної ради з питань підготовки та святкування 20-ї річниці незалежності України.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента України.

Згідно з документом, до складу ради також увійшли перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв, голова Верховної Ради України Володимир Литвин, міністр освіти, науки, молоді та спорту Дмитро Табачник та віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Віктор Тихонов.

Нагадаємо, День незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді.