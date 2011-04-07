Блаженніший Любомир пояснив, чому відважився передати уряд Церкви

Львів. 7 квітня. УНІАН. Я відважився на цей крок, бо переконаний, що ми вже дійшли до того ступеня синодального розвитку, осягнули певну організаційну форму, яка дає нам можливість зробити такий перехід спокійно. Про це Блаженніший Любомир, Глава УГКЦ у 2001-2011 роках, сказав в інтерв’ю виданню «Оглядач».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації УГКЦ.

На думку Блаженнішого Любомира, синодальний устрій є питомою для східних християн давньою традицією, і синодальне ведення Церкви є великим досяганням УГКЦ за останніх двадцять років, відколи Україна стала вільною.

«Синод – у перекладі з грецької – означає «йти у парі, йти крок у крок», але йти з ким? З Господом Богом. Тобто Синод є групою людей, котрі як владики мають спільну відповідальність і спільними зусиллями намагаються пізнати Божу волю… У нашій Церкві Синод є тим тілом, яке під проводом Глави Церкви спільними силами цю Церкву провадить», – наголосив духовний лідер греко-католиків.

Блаженніший Любомир зауважив, що рух до синодального устрою Церкви розпочався ще у другій половині минулого століття і продовжився у часи, коли УГКЦ в Україні перебувала у підпіллі: «Ми починали це досить трудно, десь 50-60 років тому, і навіть на початку минулого століття вже були зустрічі єпископів, але вони були більше такого роду як конференції, от зійшлися порадитися».

Зі слів Блаженнішого Любомира, подальший розвиток синодального устрою тісно пов’язаний з утвердженням патріархату УГКЦ: «Ми ще мусимо багато працювати, вчитися, розвиватися, поглиблювати наше розуміння синодального ведення, і це є також дуже тісно пов’язано з патріархатом, устроєм патріархальним, це одне іде з другим, це є форма, яку ми мусимо ще краще вивчити, щоби її здійснювати більш досконало, але мені здається, що до певного рівня ми дійшли», – підкреслив вислужений (колишній) Глава Церкви.

«Моє розуміння було, що це є достатній рівень, і що можна спокійно довірити Синодові, який вибере когось, хто буде Главою Синоду, Главою Церкви і буде спільними силами провадити Церкву на дальшому розвитку», – пояснив своє рішення Блаженніший Любомир і висловив радість, що учасники Синоду обрали Блаженнішого Святослава. «Ми в історії маємо приклади молодих людей, які пішли на такі високі пости. От Митрополит Андрей Шептицький мав лише 35 років, коли очолив Церкву. І то не був навіть вибір, а відбулося з вибору Папи Лева ХІІІ, який побачив обдарування тієї людини і дуже настоював, щоби він був нашим Митрополитом», – сказав попередник нинішнього Глави Церкви.

На думку Блаженнішого Любомира, надзвичайно важливо, що для виборів нового Глави Церкви була впроваджена система, за якої обраний отримує дві третини голосів: «Це дуже важливий момент, щоби відчути, що це не є якась махінація, а що це є підтримка зі сторони єпископату, що відбувається певний внутрішній процес, який набуває вияву поважної підтримки», – підкреслив духовний лідер греко-католиків.

«Синод дуже серйозно, спокійно, без пристрастей, без емоцій перевів цей вибір, і я дуже тому радий», – наголосив Блаженніший Любомир і зауважив, що президент будь-якої держави світу міг похвалитися отриманими двома третинами голосів реальної підтримки: «Я думаю, що для мене це є доказ зрілості нашого Синоду, і тому я дуже задоволений, бо я довірив Синодові і не розчарувався», – сказав Блаженніший Любомир в інтерв’ю виданню «Оглядач».

Як повідомляв УНІАН, 25 березня у Ватикані повідомлено про те, що Римський Архиєрей Венедикт XVI затвердив прохання про підтвердження вибору, надіслане Преосвященним владикою Святославом Шевчуком, якого 23 березня 2011 року Синод Єпископів УГКЦ канонічно обрав Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким.