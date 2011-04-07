На Львівщині чоловіка вбило струмом у трансформаторній підстанції

Львівська область. 7 квітня. УНІАН. На Львівщині 27-річного чоловіка було смертельно уражено електричним струмом у трансформаторній підстанції куди він зайшов із своїми приятелями, щоб розпивати спиртне.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв‘язків ВАТ «Львівобленерго», 27-річний мешканець с.Лапаївка Пустомитівського району Львівщини, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, самовільно проник в приміщення трансформаторної підстанції №557, що знаходиться в цьому ж селі, і був смертельно уражений електричним струмом.

«Попередньо з’ясовано, що потерпілий з кількома іншими особами, не зважаючи на встановлені застережні знаки, зламали замок і проникли в приміщення трансформаторної підстанції з метою вживання спиртних напоїв. Перебуваючи в трансформаторній підстанції потерпілий наблизився на недопустиму відстань до струмовідних частин», - зазначається у повідомленні.

На даний час працює комісія за участю правоохоронних органів для встановлення всіх обставин нещасного випадку.

