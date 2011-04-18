На узбіччі міжнародної траси «Київ-Чоп» знайшли авіабомбу

Львівська область. 18 квітня. УНІАН. У Бродівському районі Львівщини, неподалік від міжнародної траси «Київ-Чоп», було виявлено авіаційну бомбу часів Вітчизняної війни вагою 50 кг, довжиною 1 метр.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, повідомлення про небезпечну знахідку поступило 16 квітня від майстра Бродівського райавтодору, який під час очистки узбіччя дороги від сміття, виявив біля села Дітковичі авіабомбу, яка знаходилася на відстані 15 метрів від траси.

До прибуття саперів місце знахідки було взято під охорону працівниками Буського райвідділу міліції.