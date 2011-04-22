У Львові затримано вандала
16:06, 22 квітня 2011Львів
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Крав метал з могил
Львів. 22 квітня. УНІАН. У Львові правоохоронці Шевченківського району затримали непрацюючого 29-річного вандала. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівські області.
Встановлено, що затриманий на кладовищі із огорожі могили викрав нержавіючий метал, а саме 7 стовпців та 8 ланцюгів.
Сума завданих збитків становить 2,5 тис. грн.
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