У Львові затримано вандала

Львів. 22 квітня. УНІАН. У Львові правоохоронці Шевченківського району затримали непрацюючого 29-річного вандала. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівські області.

Встановлено, що затриманий на кладовищі із огорожі могили викрав нержавіючий метал, а саме 7 стовпців та 8 ланцюгів.

Сума завданих збитків становить 2,5 тис. грн.