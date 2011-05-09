Львівські студенти вшанували борців з фашизмом

Львів. 9 травня. УНІАН. Сьогодні у Львові Студентське братство Львівщини організувало біля Монументу Слави на вул. Стрийській привітання воїнів Української Повстанської та радянської армії, які боролися з фашизмом, як у сталінському так і у гітлерівському прояві. Молодь вручила квіти ветеранам, які були учасниками українського повстанського руху та радянської армії, дякуючи за участь в перемозі над фашизмом і визволенні України. Про це повідомили УНІАН організатори акції.

Як розповів УНІАН представник Студентського братства Львівщини Борис ПОШИВАК, «Студентське братство вважає символічним, що саме у Львові, біля Монументу, що присвячений “переможцям над фашизмом” було вшановано, як ветеранів антигітлерівської боротьби, так і учасників повстань у радянських концтаборах ГУЛАГУ, які боролися проти сталінізму».

Борис ПОШИВАК повідомив, що «на противагу запровадженого офіційним Києвом використання червоних радянських прапорів, Студентське братство пошило і під час привітання ветеранів підняло п’ятиметрові українські прапори, щоб нагадати, що борці проти різних фашизмів і тоталітаризмів воювали під синьо-жовтим прапором УПА, який сьогодні є державним прапором України».