Цимбалюк пояснив, чому написав заяву на звільнення
"Щоб не напружувати ситуацію"
Львів. 10 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк пояснив, чому він написав заяву на звільнення із займаної посади. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Я хочу пояснити ситуацію. Сьогодні зранку відбулась нарада, після якої до мене у кабінет зайшло близько 50 представників ВО «Свобода», які є депутатами Львівської облради та Львівської міської ради. Вони сказали, що не підуть з кабінету доки я не напишу заяви на звільнення. Щоб не напружувати ситуацію, не ганьбити честь цього приміщення, я написав заяву», – зазначив голова ОДА.
«Я хочу сказати, що ще у момент, коли Президент України Віктор Янукович підписав Указ про моє призначення, я розумів, що колись буде Указ і про моє звільнення. Доки немає такого Указу, я виконуватиму свої обов’язки задля розвитку Львівщини», – наголосив Михайло Цимбалюк.
Окрім цього, М.Цимбалюк вибачився перед ЗМІ за те, що не взяв участь в анонсованій прес-конференції, яка була запланована сьогодні на 10.30.
Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк написав заяву про відставку.