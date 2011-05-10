Цимбалюк пояснив, чому написав заяву на звільнення

Львів. 10 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк пояснив, чому він написав заяву на звільнення із займаної посади. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Я хочу пояснити ситуацію. Сьогодні зранку відбулась нарада, після якої до мене у кабінет зайшло близько 50 представників ВО «Свобода», які є депутатами Львівської облради та Львівської міської ради. Вони сказали, що не підуть з кабінету доки я не напишу заяви на звільнення. Щоб не напружувати ситуацію, не ганьбити честь цього приміщення, я написав заяву», – зазначив голова ОДА.

«Я хочу сказати, що ще у момент, коли Президент України Віктор Янукович підписав Указ про моє призначення, я розумів, що колись буде Указ і про моє звільнення. Доки немає такого Указу, я виконуватиму свої обов’язки задля розвитку Львівщини», – наголосив Михайло Цимбалюк.

Окрім цього, М.Цимбалюк вибачився перед ЗМІ за те, що не взяв участь в анонсованій прес-конференції, яка була запланована сьогодні на 10.30.

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк написав заяву про відставку.