На Львівщині знайшли мопед викрадений в Італії

Львів. 20 травня. УНІАН. У Львівській області знайдено мопед «Хонда», який був викрадений 2006 року в Італії. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю МВС України у Львівській області.

32-річний мешканець Жовкви звернувся в ДАІ з проханням зареєструвати його транспортний засіб.

18 травня під час перевірки вказаного транспортного засобу відділом українського бюро Інтерполу у Львівській області було з’ясовано, що даний мопед розшукується правоохоронними органами Італії та значиться у розшуку Інтерполу (дата викрадення – 5 червня 2006 року).

За цим фактом триває слідство.

Чоловік заявив правоохоронця, що мопед він придбав ще у 2006 році на одному із ринків міста Львова.