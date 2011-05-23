На Львівщині вшанували Кобзаря

Львів. 23 травня. УНІАН. Учора, 22 травня, у Львівській області відбулися заходи з вшанування 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка. Представники влади поклали квіти до пам’ятника Т.Шевченку у Львові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Біля пам’ятника відбувся пробіг учасників естафети Львівського державного університету фізичної культури та урочисте віче, після якого представники всіх конфесій відслужили поминальну панахиду.

Нагадаємо, митці Львівщини з нагоди цього дня створили дерев'яну каплицю Св. Миколая, яку встановлено у Батурині, у місці, де 150 років тому у травні відспівували Тараса Шевченка під час перепоховання Кобзаря із Санкт-Петербурга до Канева на Чернечу Гору. Відкриття каплиці відбулось 21 травня. Каплицю Св. Миколая, створеної за проектом Миколи Гайди майстрами ЗАТ «Львівреставрація» під керівництвом Миколи Якимовича. З Львівщини, за підтримки голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, до Батурина поїхала делегація представників творчої інтелігенції.

Орест Скоп намалював для каплиці ікону-картину «Відспівування Тараса Шевченка». Володимир Іванишин вирізьбив для каплички фігуру Святого Миколая, а Левко Скоп і його сини намалювали ікони святих – Тарасія, Георгія та Катерини. Перед передачею Батурину усі ці твори мистецтва були освячені у Львові священиками різних конфесій.