5 червня у Львові запустять годинник зворотного відліку до Євро

Київ. 30 травня. УНІАН. У неділю, 5 червня, в містах, що прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, запустять годинники зворотного відліку до чемпіонату.

Як повідомили УНІАН у Місцевому організаційному комітеті «ЄВРО 2012 Україна», 5 червня у Києві, Львові, Донецьку та Харкові відбудуться заходи, присвячені року до початку фіналу Євро-2012 року. Крім запуску годинників відбудеться висадження квіткових клумб із символікою Євро-2012.

З 5 по 9 червня в Україні перебуватиме делегація УЄФА, яка ознайомиться зі станом готовності українських і польських міст до чемпіонату.

Візит делегації УЄФА на чолі з операційним директором UEFA Events S.A. Мартіном КАЛЛЕНОМ і директором Турніру УЄФА ЄВРО 2012 в Україні Маркіяном ЛУБКІВСЬКИМ разом із представниками першого міжнародного медіа-туру – 50-ма журналістами ключових європейських видань розпочнеться зі Львова. Після ознайомлення зі станом підготовки чотирьох міста-господарів Євро-2012 українська частина туру завершиться 7 червня прес-конференцією у Києві, у якій також візьмуть участь генеральний секретар УЄФА Джанні ІНФАНТІНО і виконавчий директор UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, про наближення наймасштабнішого футбольного дійства на континенті нагадуватиме зовнішня реклама на залізничних вокзалах, в аеропортах, у центральних частинах міст, що прийматимуть Євро-2012.