Шашкевич показав нам, як ми повинні любити один одного, - Цимбалюк

Львів. 7 червня. УНІАН. Сьогодні, 7 червня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у вшануванні пам’яті Маркіяна Шашкевича на Личаківському кладовищі з нагоди 168-ї річниці від дня смерті.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Панахиду відправили Архиєпископ Львівської архієпархії УГКЦ владика Ігор Возняк та митрополит Львівсько-Сокальської єпархії УПЦ КП Димитрій. У заході також взяли участь голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, заступник міського голови Львова Василь Косів, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка Роман Лубківський.

У своїй промові М.Цимбалюк зазначив: «Сьогодні ми вшановуємо пам’ять нашого великого земляка. Своєю любов’ю Маркіян Шашкевич показав нам, як ми повинні любити один одного. Ми зробимо усе для того, щоб навчатись на його прикладі, як має діяти той, хто не байдужий до України».