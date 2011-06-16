Поблизу стадіону у Львові будують три під’їзні дороги

Львів. 16 червня. УНІАН. Поблизу львівського стадіону до Євро-2012 будують три під’їзні дороги: №№ 6, 7, 8. Вони запроектовані задля максимального забезпечення мобільного і зручного доїзду глядачів на стадіон, а також, щоб розділити потоки фанів різних футбольних команд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП “Дирекція з будівництва об'єктів до Євро 2012 у Львові”.

Так, дороги №7, довжиною 2 650 м і №8, довжиною 1 410 м, почали будувати 22 листопада 2010 року. «На сьогодні готовність дороги №7 становить близько 60%», - відзначив керівник проектів з розвитку інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Анатолій Сенищ. «Маршрут» дорожнього полотна №7 починається з вулиці Стрийської вздовж Іподрому і стадіону та з виїздом на Кільцеву. За словами А.Сенища будівельні роботи на даній ділянці планують закінчити до 15 вересня цього року.

Дорога №8 починається від проектованої вул. Вернадського і примикає до дороги №7. На даний момент об’єм виконаних робіт становить близько 20%. «Складність робіт на цій ділянці полягає у прокладанні інженерних мереж, глибиною 11 метрів, а саме дощової і побутової каналізації», - зазначив А.Сенищ. Вздовж дороги вже проклали газ і електричний кабель. Згідно графіку повністю завершити будівельні роботи на дорозі №8 планують до 15 жовтня 2011 року.

Також вже розпочали будувати найкоротшу дорогу №6, довжиною 429 м. Її напрямок руху пролягає від дорожнього полотна №7, вздовж насосної станції «Сокільники» і простягається до дороги№8. «На сьогодні ця дорога готова на 35%. «Завершити її будівництво мають у жовтні 2011 року», - підсумував керівник проектів з розвитку інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Анатолій Сенищ.