Голова сільради попався на хабарі

Львів. 22 червня. УНІАН. У Львівській області затримано голову сільської ради, який вимагав $45 тис. хабара від мешканця Дрогобича. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що хабар сільський голова вимагав за виділення земельної ділянки площею 0,25 га (розташована в рекреаційній зоні Карпатського регіону) під будівництво житлового будинку.

Сільського голову затримано під час отримання частини хабара в сумі $5 тис.

Прокуратура Львівської області порушила справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара).