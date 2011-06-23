На Львівщині школяр пограбував церкву

Львів. 23 червня. УНІАН. У Львівській області за пограбування храму затримано 11-річного школяра. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

До правоохоронців із заявою про пограбування звернувся 29-річний священик, який повідомив, що з приміщення храму, шляхом пошкодження навісного замка, викрали 8 літрів фарби та 9 пензлів.

Вартість викраденого становить 500 грн. За скоєння крадіжки правоохоронці затримали 11-річного мешканця Червонограда.

Ведеться слідство.