На Львівщині школяр пограбував церкву
10:01, 23 червня 2011Львів
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Затримано 11-річного учня
Львів. 23 червня. УНІАН. У Львівській області за пограбування храму затримано 11-річного школяра. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
До правоохоронців із заявою про пограбування звернувся 29-річний священик, який повідомив, що з приміщення храму, шляхом пошкодження навісного замка, викрали 8 літрів фарби та 9 пензлів.
Вартість викраденого становить 500 грн. За скоєння крадіжки правоохоронці затримали 11-річного мешканця Червонограда.
Ведеться слідство.
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