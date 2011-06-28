Янукович привітав українців з Днем Конституції

Львів. 28 червня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав українців з нагоди 15-ої річниці Конституції України.

«15 років тому парламент ухвалив Основний закон – Конституцію Української держави. Було закладено фундамент для розвитку України як суверенної, демократичної, соціальної та правової країни. Нині Конституція – головна правова угода українського народу.

Ми розвиваємо і удосконалюємо Конституцію України, щоб вона відповідала сучасним потребам суспільного розвитку та врахувала політичний досвід нашої держави. Саме тому я підтримав ідею створення Конституційної Асамблеї.

Через новітній конституційний процес ми зробимо ще один крок до утвердження принципу верховенства права, захисту свобод людини, до становлення нової демократичної політичної системи європейського зразка.

Поздоровляю усіх з Днем Конституції України. Миру, процвітання та добра нашій державі і нашому народові!», - йдеться у привітанні Глави держави.