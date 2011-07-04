Цимбалюк провів робочу зустріч з головою Турківської РДА
19:53, 04 липня 2011Львів
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Говорили про добудову лікарні
Львів. 4 липня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся з головою Турківської РДА Володимиром Гребенюком. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
За повідомленням ОДА, під час зустрічі голова Турківської районної державної адміністрації поінформував голову Львівської ОДА щодо добудови районної лікарні, будівництва культурно-медичного центру с. Розлуч, про будівництво двох шкіл в селах Нижня Яблунька та Либохора.
Також було обговорено питання виконання робіт з берегоукріплення річки Стрий.
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