Завершився турнір-пам’яті видатних борців з вільної боротьби

Львів. 4 липня. УНІАН. У Львові завершився VIII Міжнародний турнір-меморіал пам’яті видатних борців та тренерів Львівщини з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Львівської ОДА.

Тренери збірної команди України визначили цей міжнародний турнір одним із етапів підготовки та відбору юних борців України до майбутніх чемпіонатів Європи та світу. Цьогорічні змагання , які пройшли 1-3 липня у приміщенні легкоатлетичного манежу навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України, відбулися за сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА та під патронатом Національного олімпійського комітету України.

У VIII Міжнародному турнірі взяли участь понад 240 учасників (88 дівчат і 152 юнаки). Юні спортсмени представляли 4 закордонні команди – Польщі, Австрії, Російської Федерації та Угорщини і команди 18 областей України та м. Києва.

Серед кращих представників львівської школи боротьби стали дівчата – Мар’яна Колос, Лілія Горішна, Оксана Гергель, Наталія Мазур, які здобули золоті медалі у своїх вагових категоріях.