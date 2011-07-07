На Львівщині розпочався фестиваль «Молода Галичина»

Львів. 7 липня. УНІАН. Сьогодні в Новояворівську за підтримки голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка відкрився XX Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина».

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Учасників та гостей фестивалю привітав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк: «У новітню історію Яворівської землі впевнено і яскраво вписався Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні “Молода Галичина”, який уже двадцятий рік поспіль проводиться в місті Новояворівську.

Це один з небагатьох молодіжних фестивалів нашої країни, що поставив перед собою мету утверджувати статус української мови та національної культури, популяризувати сучасну українську пісню та самобутнє українське мистецтво, а разом з тим сприяти взаємозбагаченню національних культур інших народів, вивчати сучасне естрадне пісенне мистецтво світу, здійснювати культурні обміни та примножувати позитивний імідж українського естрадного молодіжного виконавства.

Без сумніву, для нашого краю – це не просто візитна картка, а й неповторне пісенне свято, учасниками якого є молоді виконавці з усіх регіонів України, ближнього та далекого зарубіжжя.

Свого часу, “Молода Галичина” стала добрим поштовхом у професійний світ мистецтва відомим сьогодні зіркам української естради та шоу-бізнесу, серед яких: народна артистка України Наталя Бучинська, заслужені артисти України Катерина Бужинська, Тіна Кароль, Наталка Карпа, співачка Міка Ньютон, молоді композитори Тимур Усманов, Руслан Талабіра та інші відомі творчі особистості.

З великою приємністю хочу привітати юних талантів та почесних гостей “Молодої Галичини-2011”, що традиційно представлені на цьому фестивальному святі багатьма країнами світу.

Бажаю Вам щедро зачерпнути і зберегти у своїх серцях щиру любов до української пісні, щоби вона пронеслась крізь віки такою ж неповторною і чарівною, якою знали її наші предки».

Нагадаємо, ХХ Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні «Молода Галичина» проходитиме у м.Новояворівську з 7 до 12 липня.