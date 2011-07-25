Завтра на заході Україні грози, град

Львів. 25 липня. УНІАН. 26 липня у західних областях країни місцями грози, в окремих пунктах град, при грозах шквали 15-20 м/с, вдень на Закарпатті сильні дощі. Температура повітря в західному регіоні вночі +17...+20 градусів тепла, вдень +25...+28. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Про це УНІАН повідомили в Українському Гідрометцентрі.

У Карпатах хмарна погода з проясненнями, вночі і вдень пройдуть дощі. Температура повітря вночі від +17 до +19, вдень – до +28 градусів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Внаслідок опадів вірогідне утворення поверхневого стоку з накопиченням його в пониззях, підвищення рівнів води в річках, місцями активізація зсувних процесів.

Окрім цього, в Львівській області буде хмарно з проясненнями. У Львові, Золочеві, Дрогобичі, Стрию, Мостиськах, Червонограді, Славську весь день будуть йти дощі, можливі грози. Температура повітря вночі від +13 до +16 градусів, удень – до +25. Вітер змінний, в основному північно-західний, 5-10 м/с.