Робочий візит віце-прем’єр-міністра – міністра інфраструктури України Б.Колеснікова
16:31, 28 липня 2011Львів
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Прибуття Бориса Колеснікова у Львів очікується о 10.30.
Далі заплановано огляд будівництва і реконструкції аеродрому Львівського аеропорту та будівництва нового аеровокзалу, ознайомлення з ходом будівництва стадіону (огляд президентської ложі, акція "Монтаж першого крісла для вболівальника на стадіоні").
На території будівництва стадіону для представників ЗМІ передбачений брифінг.
Акредитація ЗМІ за тел: (032) 261-22-07.
Виїзд від Львівської облдержадміністрації (вул. Винниченка, 18) 28 липня о 9.15.
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