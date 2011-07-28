Робочий візит віце-прем’єр-міністра – міністра інфраструктури України Б.Колеснікова

16:31, 28 липня 2011
Львів
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Прибуття Бориса Колеснікова у Львів очікується о 10.30.

Далі заплановано огляд будівництва і реконструкції аеродрому Львівського аеропорту та  будівництва  нового аеровокзалу, ознайомлення з ходом будівництва стадіону (огляд президентської ложі, акція "Монтаж першого крісла для вболівальника на стадіоні").

На території будівництва стадіону для представників ЗМІ передбачений брифінг.

Акредитація ЗМІ за тел: (032) 261-22-07.

Виїзд від Львівської облдержадміністрації (вул. Винниченка, 18) 28 липня о 9.15.


 

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