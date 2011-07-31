5 серпня із Самбора вирушить піша проща мігрантів до Зарваниці

Львів. 31 липня. УНІАН. Із 5 до 14 серпня 2011 року, Пасторально-місійний відділ УГКЦ вшосте організовує десятиденну Міжнародну пішу Прощу мігрантів, родин мігрантів від Самбора до Зарваниці, загальною відстанню 240 км.

Як повідомили УНІАН організатори, вихід прочан 5 серпня із Самбора о 9.30. Розпочинається Проща Святою Літургією о 7.00 від храму ХІ століття Різдва Богородиці у місті Самборі, де з 1727 року зберігається чудотворний образ Самбірської Богородиці. Прихід до Зарваниці у суботу 13 серпня в обідній час.

На Прощі десять днів молитимуться за збереження української християнської родини. Дорогою прочани заходитимуть до всіх храмів. Прощу супроводжуватиме бус, де можна буде отримати першу медичну допомогу, здати багаж. Ночуватимуть прочани по школах та родинах, а харчування організовуватимуть парафіяни, - повідомили організатори.





