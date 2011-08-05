Від Самбора розпочалася проща заробітчан до Зарваниці

Тернопіль. 5 серпня. УНІАН. Розпочалася проща заробітчан до Зарваниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у пасторально-місійному відділі Української греко-католицької церкви, який організовує прощу, триватиме паломництво 10 днів. За цей час прочани пройдуть 240 км від Самбора до Зарваниці трьома областями: Львівською, Івано-Франківською, Тернопільською.

Розпочалася проща сьогодні о 7.00 літургією у храмі століття Різдва Богородиці у місті Самбір, після чого о 9.30 паломники вирушили до Зарваниці.

Дорогою прочани відвідуватимуть усі храми, де молитимуться за збереження українських родин та гармонію між батьками та дітьми.

Учасників прощі супроводжуватиме мікроавтобус, який везтиме їхній багаж і де вони у разі потреби можуть отримати медичну допомогу.

Координатором прощі є отець Василь ПОТОЧНЯК, який упродовж дев’яти років служив в Італії та опікувався духовним життям українських греко-католиків.

Довідка УНІАН. Марійський духовний центр у Зарваниці Тернопільської області входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щороку на Всеукраїнські прощі сюди приходить до 100 тис. паломників.