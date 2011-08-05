У квартирі львів’янина виявили цех з фальшування документів

Львів. 5 серпня. УНІАН. Львівські правоохоронці викрили в одному з помешкань Львова підпільну майстерню з виготовлення підроблених документів.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 22 липня під час санкціонованого обшуку у квартирі 37-річного львів’янина, співробітниками УБОЗ було виявлено та вилучено: 17 печаток установ, організацій та навчальних закладів на різних мовах; трафарети із зображенням штампів та печаток; чисті бланки посвідчень ветеранів війни та учасників бойових дій; бланки суворого обліку (листки непрацездатності); велику кількість паспортів громадян України на різні прізвища, паспорт громадянина Китаю; велику кількість різного роду посвідчень, студентських квитків та свідоцтв.

Також правоохоронці вилучили чисті заготовки для виготовлення підробних документів, комп’ютерні носії інформації, 27 флаконів з фарбами різних кольорів до принтера.

У ГУ МВС України у Львівській області підтвердили інформацію про затримання чоловіка, який підозрюється у підробці документів.

«У нас в розробці була злочинна група, яку підозрювали у шахрайстві з нерухомістю. Через членів цієї групи ми і вийшли на затриманого. Він виготовляв для шахраїв підроблені документи та довіреності», - розповів оперативний працівник УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, сам затриманий каже, що потрапив у поле зору правоохоронців випадково – «просто згодився допомогти товаришу і, на його прохання, зробив кілька копій. Коли ж знайомого затримали, той і розповів про Антона і його художній талант».

Насправді ж, запевняє чоловік, у копіюванні документів знаходив виключно творчий інтерес. Захоплювався цим давно. Навіть вивчав спеціальну літературу.

«Це моє хобі. Мені це цікаво. Я кожен документ відмальовував саме так, як це робить типографія. Я все це вивчав, мені це було цікаво. Насправді, я в цьому вже професіонал», - розповів міліціонерам затриманий.

Не сумніваються у професійності Антона й експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Сюди, після вилучення, скерували усі документи, знайдені у помешканні чоловіка. Зразки–оригінали та створені копії. Однак, правоохоронці одразу помітили очевидні ознаки, що вказували на підробку документів.

«Попередні дослідження бланків показали, що вони вироблені не поліграфічними підприємствами, а з використанням комп’ютерної чи іншої копіювальної техніки, - каже Микола Кушнір, старший інспектор НДЕКЦ при ГУ МВС України у Львівській області.

Про підробку свідчили ознаки не помітні а, можливо, й не відомі більшості. Наприклад, у свідоцтвах про реєстрацію підприємця були відсутні номери, а захисні волокна на бланках не введені у папір, а намальовані.

На додатках до диплому спеціаліста взагалі не було захисних волокон. А на фальшивих трудових книжках хоч і були номерні знаки, проте нанесли їх зовсім іншим, ніж в оригіналі, способом друку.

«Також надані на дослідження доручення мають ознаки підробки,- розповідає Микола Кушнір. - В них відсутні типові елементи захисту, які використовують поліграфічні підприємства для захисту. Вони навіть відрізняються кольором від оригіналу».

Серед вилученого знайшли кілька паспортів та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. На все це чекає експертиза, - інформує ВЗГ.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 358 КК України (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). За такий злочин Кримінальний кодекс передбачає обмеження волі від двох до п’яти років.