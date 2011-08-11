Контрабандиста комп'ютерної техніки засуджено до 4 років в’язниці

Львів. 11 серпня. УНІАН. У Львівській області за матеріалами СБУ до 4 років позбавлення волі засуджено контрабандиста комп'ютерної техніки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ у Львівській області, набув чинності вирок Жовківського районного суду Львівської області за кримінальною справою, порушеною СБУ стосовно 37-річного львів’янина, який контрабандним шляхом ввіз на територію України комп’ютерну техніку на майже 7 млн. грн.

У серпні 2010 року співробітники СБУ затримали два вантажні автомобілі з причепами, в яких через митний пост “Рава-Руська” в Україну з приховуванням від митного контролю ввезли 1440 ноутбуків, 2268 моніторів та понад 33 тисячі комп’ютерних комплектуючих (материнські плати, слоти оперативної пам’яті, жорсткі диски, блоки живлення, монітори тощо). Встановлено, що для митного оформлення затриманих товарів митним декларантом місцевої фірми-отримувача були подані документи, згідно з якими обидві вантажівки начебто ввозили в Україну пральні машини та килимки до ПК на 400 тис. грн.

Стосовно зловмисника порушена кримінальна справа. Слідством встановлено, що в результаті контрабандної оборудки держава недоотримала понад 1 млн. 400 тис. грн. обов’язкових платежів.

Вироком суду контрабандиста визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 201 (контрабанда), ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 212 (ухилення від сплати податків і зборів у великих розмірах), ч.1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України та засуджено до 4 років позбавлення волі із становленням 1-річного іспитового терміну.

Предмети контрабанди конфісковано в дохід держави.