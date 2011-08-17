Цимбалюк: Аеропорт «Львів» складе конкуренцію аеропортам Європи

Львів. 17 серпня. УНІАН. Після введення в експлуатацію Міжнародний аеропорт "Львів" складе серйозну конкуренцію аеропортам Східної Європи. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час прес-конференції у Києві 17 серпня.

"Планується, що у 2012 році аеропорт матиме максимальну пропускну здатність терміналу 1900 пасажирів в год, плановий щорічний пасажиропотік 798,15 тисяс пасажирів, зможе приймати літаки класу Boeing-767 та виконувати трансконтинентальні авіаперевезення" - сказав М.Цимбалюк.

Окрім цього, голова додам, що з 24 серпня цього року заплановано перевести усі польоти на новозбудовану злітно-посадкову смугу. «Зараз активно монтується світлова сигналізація на летовищі, і до грудня місяця буде завершено останню частину смуги, яка використається саме сьогодні», – заявив Михайло Цимбалюк.

За його голови Львівської ОДА, наразі стан готовності злітно-посадкової смуги складає 50%.