У Львові випустили марку «Україна: 20 років Незалежності»

Львів. 24 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 24 серпня взяв участь в спецпогашенні поштової марки з нагоди 20-ї річниці Незалежності України, яке відбулось у приміщенні львівського Музею пошти.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, представники влади урочисто погасили поштову марку «Україна: 20 років Незалежності», а голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк наголосив, що від сьогодні поштові голуби понесуть на весь світ звістку про 20-ту річницю Незалежності України. Марка випущена тиражем близько 230 тисяч екземплярів.

Також до 20-ї річниці Незалежності України поштовики нашої держави випустили художній маркований конверт накладом більше 1 млн примірників.

Підсумовуючи даний захід, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк подякував поштовикам за те, що запросили до участі в такій урочисті події, яка буде символічною та знаменною для наступних поколінь. Також Михайло Цимбалюк подякував працівника пошти за їх роботу, адже навіть попри сучасні інформаційні технології саме українські поштовики залишаються тим стержнем, який доносить інформацію до громадян нашої держави.

«Принагідно вітаю усіх працівників пошти із 20-ї річницею Незалежності України. Навіть сьогодні, коли усі святкують, ви працюєте на благо нашої країни», - сказав голова облдержадміністрації.

Крім того, начальник львівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» Анатолій Кидисюк вручив Михайлові Цимбалюку художній маркований конверт, випущений із нагоди 20-ї річниці Незалежності України. Також поштовики, як і обіцяли під час минулого перебування голови у Музеї пошти, вручили голові облдержадміністрації комплект поштових марок.