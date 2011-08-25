Лобове зіткнення авто на Львівщині: 6 осіб травмовано

Львів. 25 серпня. УНІАН. У Львівській області під час зіткнення двох автомобілів травмувалося шестеро осіб. Інцидент стався 25 серпня о 1.50 на автодорозі сполученням Львів-Шегині між селом Волиця та містом Мостиська.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Встановлено, що 24-річний водій автомобіля «Сітроен» виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв лобове зіткнення із зустрічним автомобілем «Фольксваген» під керуванням 24-річного жителя села Плешевичі Мостиського району.

Унаслідок зіткнення водії обох автомобілів отримали тілесні ушкодження. Окрім цього в ДТП отримали травми різного ступеня важкості четверо пасажирів автомобіля «Фольксваген».



За даним фактом ДТП триває слідство.