Влада заохочує місцеві громади закуповувати шкільні автобуси

Львів. 2 вересня. УНІАН. У 2012 році на Львівщині ми повинні повністю закрити програму «Шкільний автобус», а зараз ми заохочуємо закуповувати автобуси за кошти районного бюджету. Про це на прес-конференції повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Голова розповів, що ОДА заохочує місцеві громади купувати шкільні автобуси за кошти районного бюджету.

«Якщо район закупляє один автобус, то цьому району купується ще два автобуси: один – за кошти обласного бюджету та один – за кошти державного бюджету України», - повідомив Михайло Цимбалюк.

Він висловив переконання, що до грудня цього року «ми зобов’язані придбати шкільні автобуси для віддалених районних шкіл».

Крім того, у вересні-жовтні область отримає шкільні автобуси із Києва в рамках державної програми «Шкільний автобус». Нагадаємо, у області прийнята відповідна обласна програма.

Михайло Цимбалюк також додав, що окремі шкільні автобуси уже працюють близько десяти років і потребують заміни.