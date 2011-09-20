У Львові п’яний водій намагався втекти від ДАІшників

Львів. 20 вересня. УНІАН. 16 та 18 вересня у Львові інспектори дорожньо-патрульної служби відділу ДАІ міста Львова за порушення правил дорожнього руху затримали два автомобілі, якими керували водії в стані алкогольного сп’яніння.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Зокрема 18 вересня під час нагляду за дорожнім рухом інспектори ДАІ Львова на вулиці Б. Лепкого затримали автомобіль «Рено» під керуванням 30-річного львів’янина. Як було встановлено, чоловік керував автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння.

Під час перевірки документів у водія, за кермо автомобіля несподівано пересів пасажир, 31-річний житель Львова, який почав утікати через вулицю Листопадового Чину до площі Святого Юра. Саме там його наздогнали інспектори ДАІ та затримали.

Як виявилося, пасажир автомобіля, який сів за кермо транспортного засобу, також перебував напідпитку. При цьому він усіляко намагався уникнути відповідальності, а зокрема – чинив опір співробітникам ДАІ, погрожував їм звільненням з органів внутрішніх справа, шарпав за формений одяг, ображав непристойними словами. До затриманого було застосовано спецзасоби «кайданки».

Обох чоловіків після медосвідчення було доставлено у Галицький райвідділ міліції.